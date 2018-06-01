واشنطن ترغب في مبادلة الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية مع تخليها عن السلاح النووي

أكتب :

2018-06-01 09:19:35

تحديث :

2018-06-01 09:19:35

واشنطن ترغب في مبادلة الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية مع تخليها عن السلاح النووي

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أول أمس الأربعاء بأن واشنطن مستعدة لتزويد كوريا الشمالية بضمانات أمنية وازدهار اقتصادي، إذا تخلت عن برنامجها النووي.
وكان المسؤول يُطلِع الصحفيين على التقدم في الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول.
كما أوضح المسؤول أن نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه هو هدف واشنطن في المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة تريد إجراءً حاسمًا.

[Photo : YONHAP News]

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