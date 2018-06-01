الحكومة الكورية تنفق أموالا إضافية لمواجهة مشكلة انخفاض المواليد

تخطط الحكومة الكورية لإنفاق أموال إضافية لمواجهة مشكلة انخفاض معدل المواليد وزيادة الشيخوخة، وخلق وظائف جديدة.

جاءت هذه الخطة في اجتماع للاستراتيجية المالية الوطنية عقده الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس في مقر الرئاسة حيث تبادل المشاركون الآراء حول السياسات المالية التي ستنتهجها الحكومة خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.

وأكد الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في الاجتماع على ضرورة تنفيذ سياسات مالية تستهدف التغلب على الصعوبات التي تواجهها البلاد نتيجة لزيادة البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي وظاهرة استقطاب الثروات وانخفاض معدل المواليد، بالإضافة إلى زيادة الشيخوخة.

وتشير تصريحات الرئيس "مون" هذه إلى أن الحكومة تدرس إمكانية الحفاظ على معدل زيادة الإنفاق المالي الحكومي على المستوى الحالي وهو 7.1%، أو رفعه.

واتفق المشاركون على إجراء دراسة حول إمكانية رفع معدل زيادة الإنفاق المالي من المعدل السنوي المخطط له البالغ 5.8% خلال الخمس سنوات المقبلة.

[Photo : KBS News]