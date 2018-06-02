وزيرة الخارجية الكورية تجرى اتصالا هاتفيا بنظيرها الأمريكي

أكتب :

2018-06-01 14:20:21

تحديث :

2018-06-01 15:55:42

وزيرة الخارجية الكورية تجرى اتصالا هاتفيا بنظيرها الأمريكي

أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" حيث بحثت معه نتائج المفاوضات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير الأمريكي "بومبيو" قدم لنظيرته الكورية شرحا حول نتائج اجتماعاته مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" والتي عقدت يومي أمس وأول من أمس في نيويورك، ونتائج المفاوضات التي عقدت بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين في "بان مون جوم".
كما تبادل الوزيران الآراء حول سبل النزع الكامل للسلاح النووي وإنشاء نظام دائم للسلام في شبه الجزيرة الكورية.
واتفق الجانبان على إجراء اتصالات وثيقة بشأن التطورات التي ستحدث في محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

[Photo : KBS News]

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