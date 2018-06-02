كويكا تساعد في إعادة بناء إحدى الكليات المتضررة من الإعصار في الفلبين

أقامت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) أمس الجمعة احتفالًا في الفلبين بمناسبة الانتهاء من مشروع لإعادة بناء الحرم الجامعي لإحدى الجامعات المحلية التي تضررت من إعصار قوي ضرب البلاد عام 2013.

واجتمع نحو 200 من المسؤولين والطلبة بجامعة فيزاياس في هذا الحدث، إلى جانب ممثلين حكوميين من البلدين.

وقال رئيس الجامعة إدغاردو تولين إن المشروع لم يشارك في إعادة بناء البنية التحتية للكلية وحسب، بل جدد الآمال والأحلام للطلاب المحليين.

وغنَّت مجموعة من الطلاب النشيد الوطني الكوري الجنوبي، كتعبير منهم عن الامتنان.

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