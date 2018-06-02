سونغ كيم: واشنطن وبيونغ يانغ تتحركان على المسار الصحيح

قال السفير الأمريكي في الفلبين سونغ كيم إن العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتحرك في الاتجاه الصحيح.

والتقى كيم، الذي قاد المفاوضين الأمريكيين خلال محادثاتهم الأخيرة على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، في سيول، أمس الجمعة.

وأشار إلى المحادثات التي جرت في نيويورك بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، بالإضافة إلى اتصالاته في قرية بان مون جوم مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشيه سون هوي، والمحادثات على مستوى العمل في سنغافورة.

كما ذكر السفير السابق لدى سيول أن التحسن الأخير في العلاقات بين الكوريتين، والقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والشمال، تعد فرصة تاريخية للسلام الدائم، والتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

ونقل كيم عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن القمة ستكون فرصة للدخول في عهد جديد من الازدهار والسلام بين البلدين.

[Photo : YONHAP News]