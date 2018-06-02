وزير الدفاع الكوري الجنوبي لا يفكر في محاولة امتصاص الدولة الشيوعية في طريق التوحيد

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي الذي يحضر حاليا قمة أمنية تقام في سنغافورة إنه يعترف بوجود خلافات في نظريات الكوريتين تجاه التوحيد، حيث أوضح أن حكومة الرئيس مون لا تسعى لتحقيق التوحيد من خلال انهيار النظام الكوري الشمالي أو امتصاص الدولة الشيوعية.

كما ذكر الوزير "سونغ " أنه يعمل على تخفيف التوتر العسكري في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بشكل تدريجي حيث أضاف قائلا إنه يسعى لتكوين السلام في المنطقة وليس فقط الحفاظ على السلام.

من جانب أخر قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ردا على امكانية انسحاب القوات الأمريكية من كوريا إن مسألة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لا تنتمي الى المواضيع المطروحة في مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. حيث شدد ماتيس على أنه يبذل جهوده لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية بشكل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه.

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