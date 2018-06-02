الأحزاب السياسية تكثف جهودها في الحملات الانتخابية عبر أرجاء البلاد

بدأت الأحزاب السياسية الكورية حملاتها الانتخابية الرسمية في جميع أنحاء البلاد.

وقد زارت قيادة الحزب الحاكم منطقة أول-سان ومقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية التي كانت احدى المناطق التي فاز فيها حزب كوريا الحرة، أكبر الأحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية السابقة، وهذا للحصول على تأييد المواطنين هناك.

بينما يجري حزب كوريا الحرة حملاته الانتخابية في العاصمة سيول والمناطق المجاورة لها مثل مدينة انتشون وكيونغ كي حيث يدعو المواطنين إلى تغيير السلطة الحالية من خلال هذه الانتخابات المحلية التي تُجرى في 13 من شهر يونيو القادم.

أما حزب بارن المعارض فيركز على الحصول على تأييد المواطنين في مناطق يونغ نام وهونام.

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