ترامب: القمة مع كيم جونغ ستُعقد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعقد في سنغافورة يوم 12 يونيو.

وجاء هذا الإعلان بعد أن التقى بالمسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ تشول لمدة 80 دقيقة في البيت الأبيض يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال إن القمة ستكون في 12 يونيو، وأنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي ملتزم بنزع السلاح النووي.

وقال ترامب أيضا إن مسألة إنهاء الحرب الكورية رسميا ستكون على الطاولة في سنغافورة.

وقال أيضا إنه لا يريد استخدام مصطلح "الضغط الأقصى" على كوريا الشمالية بعد الآن، وهو يتطلع إلى اليوم الذي يكون فيه ممكنا رفع العقوبات عنها.

وأضاف ترامب أن هناك "مئات العقوبات الجديدة جاهزة للتنفيذ" لكنها لن تفرض "إلى إذا انهارت المحادثات".

زار كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، البيت الأبيض كمبعوث خاص لـ "كيم جونغ أون" وسلم خطابا من كيم إلى ترامب.

وسافر كيم يونغ تشول من نيويورك إلى واشنطن في سيارة رياضية سوداء، ووصل إلى البيت الأبيض قبل الساعة الواحدة ظهرا من يوم الجمعة.

ورحب رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض، جون كيلي، بالمسؤول الكوري الشمالي وقاده إلى المكتب البيضاوي.

وأجرى كيم محادثات مع ترامب لمدة 80 دقيقة بحضور وزير الدولة مايك بومبيو.

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