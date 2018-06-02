الرئاسة: الطريق إلى القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة صار أوسع

قال المكتب الرئاسي في سيول إن الطريق نحو قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة أصبح أكثر اتساعًا بعد اجتماع الرئيس ترامب مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول.

وفى رسالة نصية وجهت للصحفيين يوم السبت، أشار المتحدث الرئاسي كيم اوي-كيوم الى أن الرئيس الأمريكي تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وقال كيم إن الرئاسة الجنوبية ستتطلع بحماس ولكن بهدوء إلى الاجتماع التاريخي في سنغافورة.

وعلق مسؤول رئاسي آخر بأن الأمر الأكثر أهمية هو أن الرئيس ترامب أكد رسميا أن القمة مع كوريا الشمالية ستتم في 12 يونيو، وذكر أيضا أن مسألة إنهاء الحرب الكورية رسميا ستكون على الطاولة.

وقال المسؤول إن سيول تأمل أن يتمكن الاجتماع من إنهاء وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 70 عاما وحالة الحرب الباردة، وبدلا من ذلك إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وحول إمكانية قيام الرئيس مون جي اين بزيارة إلى سنغافورة للمشاركة في إعلان انتهاء الحرب الكورية، قال المسؤول إن ذلك يمكن أن يحدث إذا تم الإعلان. لكن المسؤول سرعان ما عبر عن الحذر قائلا إنه من السابق لأوانه التنبؤ بذلك.

[Photo : KBS News]