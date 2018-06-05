سيول وواشنطن تتفقان على دعم الجهود الهادفة إلى نزع السلاح النووي

اتفق وزير الدفاع الكوري "سونغ يونغ مو" مع نظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" على دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

جاء هذا الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الأحد في سنغافوره على هامش قمة الأمن الآسيوية السابعة عشرة لحوار "شانغريلا" السنوي.

كما اتفق الوزيران على إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل أخف مما هو عليه الآن، إذا اتخذت كوريا الشمالية إجراءات لنزع سلاحها النووي بعد القمة بينها وبين الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان ثلاث مناورات عسكرية مشتركة سنويا، وهي مناورات "الحل الأساسي" و"فرخ النسر" و"أولتشي حماة الحرية".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه دون أن تغيير، مشيرا بذلك إلى عدم حدوث أي تغيير في علاقة التحالف بين سيول وواشنطن.

ومن جهة ثانية، عُقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الدفاع الكوري والأمريكي والياباني، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بسبل زيادة التعاون بين الدول الثلاث لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الوزراء الثلاثة أيضا على تعزيز التعاون فيما بين دولهم لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

[Photo : YONHAP News]