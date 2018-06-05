مباحثات عمل بين واشنطن وبيونغ يانغ لمدة ثلاثة أيام متتاليةVideo

أكتب :

2018-06-04 13:22:43

تحديث :

2018-06-04 18:17:35

تجري الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مباحثات عمل للتحضير للقمة بينهما في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" على مدار ثلاثة أيام متتالية.
وتوجه الوفد الأمريكي الذي يرأسه "سونغ كيم" السفير الأمريكي لدى الفلبين، إلى جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية "بان مون جوم" صباح اليوم الاثنين حيث يبحث مع الجانب الشمالي الذي ترأسه نائبة وزير الخارجية "تشيه سون هي"، الموضوعات التي سيتم تناولها في القمة المرتقبة.
ومن المتوقع أن تتركز مباحثات اليوم على الطريقة التي سيتم من خلالها نقل الرؤوس النووية إلى خارج كوريا الشمالية وتقديم ضمانات أمنية لقيادتها.
كما يتوقع أن يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالإعلان عن انتهاء الحرب الكورية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وفي هذا السياق قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في سيول إن المكتب يراقب عن كثب نتائج المباحثات بين واشنطن وبيونغ يانغ والتي قد تتطلب عقد قمة بين الدول الثلاث ومشاركة الرئيس الكوري "مون جيه إين" فيها.

[Photo : YONHAP News]

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