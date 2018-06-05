مباحثات قمة بين كوريا والفلبين في سيول

عقد الرئيس الكوري "مون جيه اين" مباحثات قمة مع نظيره الفلبيني "رودريغو دوتيرتي" اليوم الاثنين في مقر الرئاسة الكورية في سيول.

وتعد هذه القمة هي الثانية بعد المباحثات التي عقدت عند زيارة الرئيس الكوري للفلبين من أجل المشاركة في اجتماعات قمة "دول جنوب شرق آسيا زائد 3" في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتم خلال مباحثات اليوم عقد اجتماع قمة مصغرة، ثم اجتماعات موسعة.

وحضر الاجتماع المصغر من الجانب الكوري الرئيس "مون" ووزيرة الخارجية ومسؤولو الأمن القومي في مكتب الرئاسة والسفير الكوري لدى الفلبين، ومن الجانب الفلبيني: الرئيس دوتيرتي ووزراء الخارجية والمالية والدفاع.

وحضر الاجتماعات الموسعة كل من نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الأراضي والنقل، ووزير العلوم وتكنولوجيا والمعلومات، ومن الجانب الفلبيني وزير مشروعات الطرق العامة، ووزيرالعمل والتوظيف، ووزير التنمية الاقتصادية.

وخلال المباحثات طلب الرئيس مون من نظيره الفلبيني دعم بلاده للجهود الحالية الهادفة إلى ترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما تبادل الجانبان الرأي حول سبل تعزيز العلاقات الودية في شتى المجالات، بما فيها التجارة والاستثمارات والبنية التحتية والدفاع والزراعة والتنمية، إلى جانب التبادلات الثقافية والموارد البشرية.

وقد عقدت مراسم لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات المواصلات والتجارة والاقتصاد والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا.







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