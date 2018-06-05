البيت الأبيض يعلن عن موعد ومكان القمة مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-06-05 11:00:59

تحديث :

2018-06-05 15:32:04

البيت الأبيض يعلن عن موعد ومكان القمة مع كوريا الشمالية

تم تحديد موعد انعقاد القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ليكون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء القادم فى سنغافوره، أي العاشرة صباحا بتوقيت كوريا.
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" عن توقيت عقد الاجتماع المرتقب في مؤتمر صحفي عقدته أمس، حيث أوضحت أنه يتم حاليا إجراء الاستعدادات اللوجستية بواسطة فريق عمل متقدم في سنغافوره. وحول المحادثات على مستوى العمل الجارية فى قرية الهدنة "بان مون جوم"، قالت "ساندرز" إن الوفد الأمريكي يواصل المفاوضات الدبلوماسية مع وفد كوريا الشمالية، ووصفت تلك المفاوضات بأنها "إيجابية للغاية"، وأنه قد تم إحراز تقدم كبير فيها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن مستمرة في سياساتها المتمثلة في توجيه أقصى الضغوط ضد بيونغ يانغ، قالت المتحدثة الأمريكية إن سياسات بلادها تجاه كوريا الشمالية لم تتغير، وأن الولايات المتحدة تطبق عقوبات قوية جدا على كوريا الشمالية ولن تخفف تلك العقوبات ما لم تنزع بيونغ يانغ أسلحتها النووية. وحول ما إذا كانت القمة القادمة ستسعى إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية في خطوة واحدة أو على مراحل، قالت "ساندرز" إنها لا يمكن أن تتنبأ بنتائج اجتماع لم يعقد حتى الآن.

[Photo : KBS News]

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