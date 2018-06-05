الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها الموجودة في كوريا لن تذهب إلى أي مكان

نفى وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" إمكانية أن تغير الولايات المتحدة حجم قواتها الموجودة فى كوريا الجنوبية. وقال ماتيس إن حوالي 28 ألف جندي أمريكي متمركزون حاليا في كوريا الجنوبية، ولن يذهبوا إلى أي مكان آخر، مشددًا على أن هذا الموضوع "ليس مطروحا للمناقشة".

وأدلى وزير الدفاع الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين على متن الطائرة في أثناء رحلة العودة إلى واشنطن أول من أمس، بعد مشاركته في قمة الأمن الآسيوي في سنغافوره، حيث أكد خلال ذلك المؤتمر الأمني على أن مصير القوات الأمريكية في كوريا لا علاقة له بكوريا الشمالية​​، وشدد أيضا على أن هذه القضية ليست مطروحة للمناقشة خلال القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما أنها لا يجب أن تطرح.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد رفض في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضي، تأكيد أو نفي ما إذا كان قد ناقش مع المبعوث الكوري الشمالي الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا، إمكانية تخفيض حجم القوات الأمريكية الموجودة في كوريا.

[Photo : KBS News]