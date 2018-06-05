رئيس المحكمة العليا يراجع الاتهامات بإساءة القضاء استعمال السلطة

يناقش رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو" اليوم الثلاثاء إجراءات المتابعة حول الادعاءات الموجهة إلى الدائرة القضائية في عهد الحكومة السابقة بأنها قد أساءت استخدام سلطاتها.

وسيتولى "كيم" تنفيذ الإجراءات ذات الصلة مع لجنة خاصة مكونة من أحد عشر عضوًا، بمن فيهم قضاة حاليون وأعضاء مجموعات مدنية ومن وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية.

ونظرا إلى أن اللجنة تقوم بدور استشاري لرئيس المحكمة العليا، فمن المرجح أن تؤثر آراؤها بشكل كبير على قرار "كيم" النهائي بشأن كيفية التعامل مع الادعاءات بأن إدارة المحكمة العليا في ظل الحكومة السابقة سعت إلى السيطرة على القضاة والتدخل في المحاكمات.

ومن ناحية أخرى، سيستمر القضاة في محكمة الأسرة في سيول ومحكمة جنوب سيول والمحاكم المحلية الأخرى في إنتشون وديغو وسو وان وبوسان، في عقد اجتماعات اليوم الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي يتوجب اتخاذها ردا على تلك الادعاءات، وسط الجدل المتزايد حول الاتهامات بإساءة استخدام السلطة.

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