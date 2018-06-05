كيم وآن يفشلان في الاتفاق على توحيد الترشح لعمودية سيول

التقى "كيم مون سو" من حزب كوريا الحرة المعارض الكبير مع "آن تشول سو" من حزب الإصلاح المستقبلي لبحث توحيد قواهما في الانتخابات الخاصة بمنصب عمدة مدينة سيول، إلا أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وقال "كيم صون دونغ" من حزب كوريا الحرة في تصريحات أدلى بها لـ"كي بي إس" إن المرشحيْن التقيا أول من أمس الأحد لمناقشة هذا الموضوع، إلا أنهما اختلفا بشكل أساسي حول كيفية اختيار مرشح موحد، حيث اقترح "كيم مون سو" إجراء استطلاع للرأي لمعرفة من لديه معدلات تأييد أفضل، بينما ادعى "آن تشول سو" أن الاختيار يجب أن يتم من الناحية السياسية، وليس من خلال استطلاعات للرأي.

وقال "كيم" في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الاثنين إنه قد فات الأوان لإبرام تحالف، حيث لم يتبق سوى تسعة أيام فقط على موعد الانتخابات.

ومن جانبه أكد "آن" أيضا أنه لن تكون هناك مفاوضات إضافية مع "كيم".

[Photo : KBS News]