سيول تقول إنه لا يمكن مناقشة إنهاء الحرب إلا بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية

كرر مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، تأكيداته على أنه ينبغي انتظار ما ستسفر عنه القمة الأمريكية الكورية الشمالية التي ستعقد بعد أسبوع، قبل مناقشة أي أمور أخرى مع المجتمع الدولي، مثل إعلان نهاية الحرب الكورية.

جاء هذا التصريح اليوم الثلاثاء ردًّا على أسئلة الصحفيين حول التقارير الصحفية الأخيرة التي أشارت إلى رغبة الرئيس مون جيه إين في إجراء محادثات ثلاثية تستهدف إعلان انتهاء الحرب، بعد قمة سنغافوره.

وأكدت الرئاسة مجددا على أن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة يجب أن تنتهي بنجاح، قبل مناقشة نهاية الحرب الكورية.

وكان مسؤول رئاسي قد صرح يوم 27 مايو بأن المحادثات على مستوى العمل مستمرة بين الكوريتين فيما يتعلق بإعلان انتهاء الحرب، واتفاقية عدم الاعتداء.

وفي الوقت نفسه، امتنعت الرئاسة عن تأكيد ما إذا كان قائدي الكوريتين سيجتمعان خلال منتدى اقتصاد الشرق، واكتفت بالقول بأن مشاركة الرئيس مون لم تتحدد بعد.

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