استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات

أشار استطلاع للرأي أجرته شبكات "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس"، إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم متقدم في كل المناطق في الانتخابات التي ستجرى يوم 12 من يونيو الجاري، فيما عدا منطقة "غيم تشون" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.

وقد حل أحد المستقلين وأحد المرشحين عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي في المركزين الأول والثاني في تلك المنطقة، مع وجود بعض الاختلاف داخل هامش الخطأ.

وفي حي "سونغ با- بي" في سيول، الذي يستقطب الكثير من الاهتمام، حصل مرشح الحزب الديمقراطي "تشيه جيه سونغ" على نسبة تأييد تقارب 40%، بينما حصل "بيه هيون جين" من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على المركز الثاني بسبة 18.4%، وحصل "بارك جونغ جين" من حزب افصلاح المستقبلي على 6.3% فقط.

وبذلك يكون الحزب الحاكم قد حصل على أعلى نسب تأييد بين الأحزاب في 11 منطقة من بين 12 منطقة، باستثناء منطقة غيم تشون.

وفي الوقت نفسه، أجاب أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع في جميع المناطق بأن لديهم نظرة إيجابية فيما يتعلق بالتحول الحالي في العلاقات بين الكوريتين.

وقد أطلق على الانتخابات الفرعية البرلمانية "الانتخابات العامة المصغرة"، حيث تتوزع المقاعد الاثنى عشر الفارغة في جميع أنحاء البلاد.

ويتمتع الحزب الحاكم في الوقت الحالي بخمسة مقاعد زائدة في البرلمان عن حزب كوريا الحرة، ويثق في تحقيقه الفوز بسبعة مقاعد أخرى على الأقل، في حين يسعى حزب كوريا الحرة للحصول على 4 مقاعد أخرى.

[Photo : KBS News]