الرئيس الكوري يتعهد باستعادة رفات الجنود الذين شاركوا في الحرب الكورية

قال الرئيس "مون جيه إين" إن معظم الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن كانوا مواطنين عاديين، مشددا على أن كوريا ستواصل تكريم وتذكر أولئك الأبطال.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس في حفل أقيم اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الشهداء الثالث والستين، في مجمع المقابر الوطنية في مدينة ديجون، حيث أوضح أن المقاتلين الذين ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال من الحكم الاستعماري الياباني، والذين شاركوا في الحرب للدفاع عن الوطن، كانوا جميعاً مواطنين عاديين، وأن تاريخ جمهورية كوريا كان من صنع أولئك الناس. وتعهد الرئيس "مون" بالبحث عن رفات كل الجنود ورجال الشرطة الذين لقوا مصرعهم في أثناء الحرب الأهلية الكورية. وقال إنه إذا تحسنت العلاقات بين الكوريتين فإنه سيعمل أولاً وقبل كل شيء على استعادة رفات أولئك الجنود من المنطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا في هذا السياق استعادة رفات المحاربين القدامى الأجانب الذين شاركوا في الحرب الكورية.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 19 عاما التي يقام فيها الاحتفال بيوم الشهداء في مقبرة ديجون الوطنية. وعلى عكس مقبرة سيول الوطنية التي تضم في الأغلب القتلى من أفراد القوات المسلحة الذين حاربوا من أجل الاستقلال، فإن مقبرة ديجون تضم أيضا رجال الإطفاء وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الأفراد غير العسكريين الذين قتلوا في أثناء أدائهم لواجباتهم.



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