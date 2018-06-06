إجراء التصويت المبكر في الانتخابات المحلية يوميْ الجمعة والسبت

أكتب :

2018-06-06 15:50:03

تحديث :

2018-06-06 15:50:03

إجراء التصويت المبكر في الانتخابات المحلية يوميْ الجمعة والسبت

تقرر أن يتم يومي الجمعة والسبت القادميْن في جميع أنحاء البلاد، إجراء عملية التصويت المبكر في الانتخابات المحلية المقرر لها يوم 13 يونيو.
وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن التصويت المبكر في الانتخابات المحلية والانتخابات الفرعية البرلمانية سيعقد لمدة يومين في أكثر من 35 مركز اقتراع على مستوى البلاد، حيث يمكن للناخبين الذين يحملون هوية صالحة التصويت في أي مركز اقتراع خلال فترة التصويت المبكر.
وسوف تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ويمكن الاطلاع على أماكن تلك المراكز على موقع لجنة الانتخابات على الإنترنت (www.nec.go.kr) أو باستخدام تطبيق للهاتف الذكي حول معلومات الانتخابات.
ويذكر أنه بدأ العمل بنظام التصويت المبكر في كوريا الجنوبية لأول مرة في الانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2014، حيث سجلت نسبة الإقبال على التصويت وقتها 11,5%. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت نسبة الإقبال على التصويت المبكر، حيث سجلت أكثر من 12% في الانتخابات البرلمانية لعام 2016، ثم 26% في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام الماضي.

[Photo : YONHAP News]

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