توقعات جيدة للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية القادمة

أجرت ثلاث هيئات تلفزيونية محلية، بما فيها كي بي إس، استطلاعا للرأي حول الانتخابات المحلية والبرلمانية التكميلية التي ستعقد الأسبوع القادم وسيتم فيها اختيار رؤساء 17 حكومة إقليمية في مختلف أرجاء البلاد، حيث تبين أن الحزب الديمقراطي الحاكم متفوق في 14 منطقة من بين إجمالي 17 منطقة.

وتبين في الاستطلاع أن 50% من المشاركين يؤيدون "بارك وون سون" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لمنصب عمدة سيول، بينما حصل "كيم مون سو" مرشح حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على 13.6%، و"آن تشول سو" مرشح حزب الإصلاح الجديد المعارض على 10.7%.

وأعرب 48,6% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لـ"لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم مقاطعة كيونغ كي، بينما حصل "نام كيونغ بيل" مرشح حزب كوريا الحرة على 19.4%.

وقال 40,6% من المشاركين إنهم سينتخبون "بارك نام تشون" مرشح الحزب الحاكم لمنصب رئيس مدينة إنتشون، وهي نسبة تعادل ضعفي نسبة التأييد التي حصل عليها "يو جونغ بوك" مرشح حزب كوريا الحرة.

وحول منصب حاكم مقاطعة شمال كيونغ سانغ، تبين أن مرشح حزب كوريا الحرة المعارض "لي تشول أو" قد تلقى تأييدا بنسبة 29.4%، مقابل 21,8% لمرشح الحزب الديمقراطي "أو جونغ كي"، لكن هناك حوالي 45% من فئة المترددين الذين لم يعربوا عن تأييدهم حتى الآن لأي مرشح.





[Photo : KBS News]