الحزب الحاكم يطالب النيابة بالتحقيق في مزاعم التزوير

تحقق الشرطة في مزاعم اشتراك حزب المعارضة الرئيسي في حملة تزوير ضخمة على الانترنت منذ عام 2006، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2007.

وقال تقرير نشرته صحيفة "هان كيو ريه" إن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي استخدم برنامج كمبيوتر يسمى "ماكرو" لنشر الأخبار الملائمة له، وتكثيف عدد "الإعجابات" بالتعليقات المؤيدة، منذ عام 2006 وحتى عام 2014. وكان اسم الحزب آنذاك الحزب الوطني الكبير، ثم تم تغييره إلى حزب سيه نوري بعد ذلك.

وقال مسؤول في وكالة الشرطة في سيول إنهم يتحققون من صحة هذا التقرير.

كما قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه سيتقدم بشكوى إلى النيابة للتحقيق في تلك المزاعم، موضحا أن المستشار المستقل الذي سيبدأ قريبًا التحقيقات في فضيحة "دروكنغ"، يجب أن يحقق في هذه المزاعم الجديدة أيضًا.

ولم يصدر حزب كوريا الحرة أي تعليقات رسمية حول ذلك التقرير الإعلامي.

[Photo : KBS News]