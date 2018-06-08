واشنطن وطوكيو تعيدان التأكيد على مبدأ نزع السلاح النووي

أكتب :

2018-06-07 16:22:20

تحديث :

2018-06-07 16:22:20

واشنطن وطوكيو تعيدان التأكيد على مبدأ نزع السلاح النووي

قالت وسائل الإعلام اليابانية إن وزيري الخارجية الياباني والأمريكي قد عقدا اجتماعًا في واشنطن أمس الأربعاء.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو، فقد أعاد وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو التأكيد على دعوة كوريا الشمالية إلى التخلي عن السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، وكذلك مواصلة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الحاكم في بيونغ يانغ.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران أيضًا مسألة المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المقرر عقدها في سنغافوره يوم الثلاثاء القادم.
وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، من المقرر أن يحضر كونو القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>