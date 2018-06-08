واشنطن وطوكيو تعيدان التأكيد على مبدأ نزع السلاح النووي

قالت وسائل الإعلام اليابانية إن وزيري الخارجية الياباني والأمريكي قد عقدا اجتماعًا في واشنطن أمس الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو، فقد أعاد وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو التأكيد على دعوة كوريا الشمالية إلى التخلي عن السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، وكذلك مواصلة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الحاكم في بيونغ يانغ.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران أيضًا مسألة المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المقرر عقدها في سنغافوره يوم الثلاثاء القادم.

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، من المقرر أن يحضر كونو القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

[Photo : KBS News]