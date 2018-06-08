الرئيس مون يعين مستشار تحقيق مستقلا في فضيحة دروكنغ

أكتب :

2018-06-08 09:19:40

تحديث :

2018-06-08 09:19:40

الرئيس مون يعين مستشار تحقيق مستقلا في فضيحة دروكنغ

عين الرئيس مون جيه إين المحامي والمدعي السابق بالنيابة هوه إك بوم، كمستشار تحقيق مستقل، على رأس فريق تحقيق، في فضيحة تزوير الرأي على الانترنت.وقال المتحدث باسم الرئاسة كيم إيوي كيوم إن مون قرر هذا الاختيار بناء على اتفاق البرلمان وتوصيته، وأعرب عن أمله في أن يقود تحقيقا موضوعيا وعادلا.وسوف يتمتع هوه بفترة ٢٠ يوما لتشكيل فريق تحقيق يضم حتى ٨٧ محققا، ولتعيين مكتب للفريق وتأمين المستندات اللازمة.ثم سيكون أمام الفريق ٦٠ يوما للانتهاء من التحقيق، قابلة للتمديد لمدة ٣٠ يوما أخرى، بعد موافقة الرئيس.

[Photo : KBS News]

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