سيول: نهاية الحرب مرتبطة بمحادثات نزع السلاح النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نوه كيو دوك أمس الخميس إن سيول ستشاور واشنطن وبيونغ يانغ بشكل مستمر للعمل نحو إعلان سريع لنهاية الحرب الكورية.وقال نوه إن الكوريتين والولايات المتحدة مستمرة في المناقشات بشأن عقد قمة ثلاثية بينها، بعد القمة بين الولايات المتحدة والشمال.وقال المتحدث إن إعلان نهاية الحرب الكورية مرتبط بمحادثات نزع السلاح النووي الجارية الآن.يشار إلى أن إعلان نهاية الحرب كان أحد العناصر الرئيسة في إعلان بان مون جيوم في أبريل الماضي، ومن المفترض أن يضم الولايات المتحدة والكوريتين، وربما الصين.

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