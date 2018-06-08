الرئاسة: من غير المرجح عقد قمة ثلاثية في سنغافورة

أكتب :

2018-06-08 09:21:58

تحديث :

2018-06-08 09:21:58

الرئاسة: من غير المرجح عقد قمة ثلاثية في سنغافورة

قال المتحدث الرئاسي كيم إيوي كيوم إنه يبدو من غير المرجح أن يتم عقد قمة ثلاثية بين الرئيس مون جيه إين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقد ارتفعت التوقعات بإمكانية عقد قمة ثلاثية يتم فيها إعلان نهاية الحرب الكورية، لكن المكتب الرئاسي يقول إن هذا الأمر يبدو صعبا.وقال أيضا انه سيفتتح مركزا صحفيا في سنغافورة، لمساعدة الصحفيين الكوريين الجنوبيين على تغطية القمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.وقالت الرئاسة انها ستعلن موقف سيول بشأن نتائج القمة التاريخية، من خلال المركز الصحفي في سنغافورة، ومن خلال المتحدث باسم الرئاسة.

[Photo : KBS News]

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