انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات المحلية

أكتب :

2018-06-08 10:22:32

تحديث :

2018-06-08 11:03:01

انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات المحلية

بدأت عملية التصويت المبكر في الانتخابات المحلية في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة في 3512 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وستستمر حتى الساعة السادسة من مساء الغد السبت.
ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي صندوق اقتراع بشرط أن يحملوا بطاقات الهوية دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مسبقة.
وقد تم تطبيق نظام التصويت المبكر لأول مرة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2014 حيث بلغت نسبة التصويت في تلك الانتخابات 11.5%، وفي الانتخابات العامة عام 2016 بلغت 12.2%، وفي انتخابات الرئاسة في العام الماضي 26.1%.
وقد شارك الرئيس "مون جيه إين" في التصويت المبكر اليوم ضمن مساعيه لتشجيع المشاركة في التصويت المبكر.
وتوقعت لجنة إدارة الانتخابات المركزية الوطنية أن تتجاوز نسبة التصويت المبكر 20% من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

[Photo : YONHAP News]

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