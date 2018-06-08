وفد كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية لافتتاح مكتب اتصال في كيسونغ

وصل اليوم الجمعة إلى مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية وفد كوري جنوبي يتكون من 14 من المسؤولين الحكوميين والخبراء المدنيين برئاسة نائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ".

وفي أثناء إقامة الوفد الجنوبي في مجمع كيسونغ، سيقوم بتفقد المنشآت اللازمة لافتتاح مكتب اتصال ببن الكوريتين هناك.

وصرح نائب الوزير "تشون" للصحفيين قبل توجهه إلى مجمع كيسونغ بأن افتتاح مكتب الاتصال بين الكوريتين سيكون بمثابة خطوة أولى نحو تنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الذي أصدره قائدا الكوريتين في محادثات القمة الأخيرة بينهما يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي، كما سيكون له مغزى خاص في تحسين العلاقات المستدامة بين الكوريتين.

وكانت الكوريتان قد قامتا بتشغيل المجمع الصناعي في مدينة كيسونغ في كوريا الشمالية بين عامي 2004 و2016، لكن كوريا الجنوبية أغلقت المجمع في شهر فبراير من عام 2016 احتجاجا على قيام كوريا الشمالية باستفزازات صاروخية ونووية.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على افتتاح مكتب اتصال بينهما في بيان "بان مون جوم"، واتفقتا على إنشاء المكتب داخل مجمع كيسونغ الصناعي في المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت يوم الأول من يونيو الجاري في "بان مون جوم".

[Photo : KBS News]