الرئيس مون جيه إين يعين المحامي هوه إيك بوم مدعيا خاصا

قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس تعيين المحامي "هوه إيك بوم" مدعيا خاصا ليعمل على إجراء تحقيقات في فضيحة "دروكينغ" لتزوير الآراء على الإنترنت.

وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "مون" اتخذ قرار تعيين المحامي "هوه" مدعيا خاصا احتراما لترشيح البرلمان.

وكان المحامي "هون" قد عمل مديرا لقسمي الأمن العام والجرائم في النيابة العامة ويعمل حاليا عضوا في لجنة التنسيق في محكمة سيول المركزية ولجنة إصلاح وزارة العدل والينابة العامة.

وعبر المدعي الخاص "هوه إيك بوم" عن عزمه إجراء تحقيقات عادلة وفقا للقوانين.

ومن المتوقع أن تتركز التحقيقات على ما إذا كان النائب البرلماني التابع للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم كيونغ سو" قد تورط مع "دروكينغ" في تزوير الآراء في الإنترنت.

كما ستتركز التحقيقات على ما إذا كانت مجموعة أنصار "دروكينغ" قد قامت بتزوير الآراء على الإنترنت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.

وستمتد مدة التحقيقات المسموحة للمدعي الخاص لـ90 يوما على الأكثر بعد 20 يوما من مدة التحضير، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التحقيقات في أواخر شهر يونيو الجاري.

[Photo : KBS News]