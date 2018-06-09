السبت آخر أيام التصويت المبكر في الانتخابات المحلية

يعد اليوم السبت ثاني وآخر أيام التصويت المبكر في انتخابات 13 يونيو المحلية.

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن التصويت المبكر يجرى في أكثر من 35 مركز اقتراع عبر جميع انحاء البلاد ابتداء من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، وهي نفس ساعات التصويت خلال يوم أمس الجمعة.

يمكن للناخبين الذين يحملون بطاقة هوية صالحة التصويت في أي مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

سجل إقبال الناخبين نسبة 8.7 في المائة في المتوسط على الصعيد الوطني في اليوم الأول من فترة التصويت المبكر التي تدوم يومين، في حين تجاوزت نسبة الإقبال 9.2 في المائة في الدوائر الانتخابية الاثني عشر التي تتشهد انتخابات برلمانية فرعية.

وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت، بلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر 13.98 في المائة.





[Photo : KBS News]