الأحزاب تواصل حملتها في المناطق الرئيسية للانتخابات المحلية

أربعة أيام قبل الانطلاق الرسمي للانتخابات المحلية في 13 يونيو، تحاول الأحزاب السياسية تحقيق أقصى استفادة من عطلة نهاية الأسبوع لنيل دعم كامل من الناخبين في المناطق الرئيسية عبر جميع أنحاء البلاد، متنافسين على نيل 4016 مقعدا.

توجهت رئيسة الحزب الديموقراطي الحاكم "تشو مي-أي" الى ديغو ومقاطعة كيونغ سانغ المجاورة، المعروفة بميولها المحافظة، لنيل دعم الناخبين هناك.

أما "هونغ جون-بيو"، زعيم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، فزار بوسان لحشد الدعم لمرشحي حزبه، بينما يقوم زعيم الكتلة البرلمانية للحزب "كيم سونغ-تيه" بحملة فى إنتشون ومقاطعة كيونغ كي.

رئيس حزب بارن "بارك جو سون" توجه هو الآخر إلى إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، في حين أن شريكه في رئاسة الحزب "يو سونغ مين" اختار التجول في كانغ وون ومحافظ تشونغ تشونغ.

حزب الديمقراطية والسلام اختار قيادة حملاته الانتخابية في مقاطعات جولا، أما زعيم حزب العدالة "لي كيونغ-مي" فدعا الشباب إلى مساندة حزبه في كانغ نام بسيول.







[Photo : KBS News]