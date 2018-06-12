20.14% نسبة التصويت المبكر في الانتخابات المحلية

اختتمت أول من أمس السبت عملية التصويت المبكر في الانتخابات المحلية، والتي استمرت يومين.

وشارك في التصويت المبكر هذه المرة 8 ملايين و640 ألف ناخب، أي بنسبة 20.14% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يعتبر ثاني أعلى مستوى من المشاركة في التصويت المبكر في الانتخابات التي جرت على مستوى البلاد، بعد انتخابات الرئاسة السابقة في عام 2017 والتي بلغت فيها نسبة التصويت المبكر 26.1%.

أما نسبة التصويت المبكر في الانتخابات العامة التكميلية فبلغت 21.7%، بعد أن كانت 11.22% في الانتخابات التكميلية التي جرت يوم الثاني عشر من شهر أبريل من العام الماضي.

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