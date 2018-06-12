سيول تعبر عن توقعات متفائلة للقمة الأمركية الكورية الشمالية

قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لديهما عزم قوي لإنجاح القمة بينهما معربا عن توقعاته بأن تحقق هذه القمة نتائج إيجابية.

وأضاف المسؤول أن القمة المرتقبة ستكون نقطة تحول مهمة للقضاء على حالة الحرب والمجابهة التي استمرت حوالى 70 سنة وإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية مقابل نزع أسلحتها النووية.

ونفى المسؤول احتمال زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لسنغافوره لعقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.

كما قال إن مكتب الرئاسة الكورية سيراقب عن كثب التطورات التي ستحدث في القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

[Photo : KBS News]