الأحزاب السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب أصوات الناخبين

أكتب :

2018-06-11 13:16:20

تحديث :

2018-06-11 13:52:12

الأحزاب السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب أصوات الناخبين

تبذل الأحزاب السياسية الكورية قصارى جهدها للحصول على تأييد الناخبين لمرشحيها في الانتخابات المحلية، في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى يومين على إجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق، قام قادة الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين بجولة في مناطق مقاطعة جنوب كيونغ سانغ التي تعتبر أكثر المناطق منافسة، حيث طالبت رئيسة الحزب "تشو مي إيه" المواطنين هناك بالمزيد من الدعم لمرشحي الحزب كي يتمكنوا من إنعاش الاقتصاد في تلك المقاطعة.
وفي وقت لاحق من اليوم، قاموا بحملات انتخابية في المناطق الجنوبية من العاصمة سيول.
ومن جانبه، قال رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو" إن السبب في تجاوز نسبة التصويت المبكر 20% يرجع إلى مشاركة عدد كبيرمن مؤيدي الحزب، مؤكدا أنه سيتم تركيز حملات الحزب الانتخابية على إظهار السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجتها الحكومة الحالية.
 أما حزب المستبقل المعارض فقد طالب بالمزيد من دعم الناخبين لمرشحيه ليتم منع حكومة الرئيس "مون جيه إين" من اتخاذ تصرفات أحادية.

[Photo : YONHAP News]

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