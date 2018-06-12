كبرى محطات التلفزيون الكورية تجري استطلاعات خروج من مكاتب الاقتراع

أكتب :

2018-06-11 13:18:48

تحديث :

2018-06-11 13:53:06

كبرى محطات التلفزيون الكورية تجري استطلاعات خروج من مكاتب الاقتراع

قررت ثلاث من أكبر قنوات التلفزيون الكورية، وهي: "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس"، إجراء استطلاعات خروج من مكاتب الاقتراع للانتخابات المحلية التي ستقام يوم الأربعاء القادم.
وسيتم في هذا الإطار إجراء استطلاعات بواسطة ثلاث شركات متخصصة في استطلاعات الرأي من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر على 170 ألفا من الناخبين، بعد الإدلاء بأصواتهم، وسوف يتولى تلك المهمة 3200 من الموظفين المتخصصين.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائج الاستطلاعات في الساعة السادسة مساء، أي فور انتهاء التصويت، عبر محطات التلفزيون الثلاث.

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