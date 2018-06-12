الرئيس مون جيه إين يتوقع نجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشماليةVideo

أكتب :

2018-06-11 16:12:53

تحديث :

2018-06-11 18:13:38

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمله في أن يتخذ قائدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قرارات جريئة في القمة المرتقبة التي ستعقد بينهما غدا الثلاثاء في سنغافوره، من أجل بدء حقبة جديدة من السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال الرئيس خلال اجتماع عقده مع كبار مساعديه اليوم الاثنين، إنه على ثقة تامة بأن قمة الغد ستكون ناجحة، بعد أن رأى كلا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يظهران إرادة قوية نحو حل القضية النووية.
لكن "مون" شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاوز حقبة العداء المتجذرة من خلال لقاء واحد، حيث يحتاج ذلك إلى عملية طويلة قد تستغرق سنوات.
وقال أيضا إنه لا ينبغي لكوريا الجنوبية أن تعتمد فقط على نتائج الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لكنها يجب أن تركز في نفس الوقت على تطوير العلاقات بين الكوريتين.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>