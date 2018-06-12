أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمله في أن يتخذ قائدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قرارات جريئة في القمة المرتقبة التي ستعقد بينهما غدا الثلاثاء في سنغافوره، من أجل بدء حقبة جديدة من السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس خلال اجتماع عقده مع كبار مساعديه اليوم الاثنين، إنه على ثقة تامة بأن قمة الغد ستكون ناجحة، بعد أن رأى كلا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يظهران إرادة قوية نحو حل القضية النووية.

لكن "مون" شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاوز حقبة العداء المتجذرة من خلال لقاء واحد، حيث يحتاج ذلك إلى عملية طويلة قد تستغرق سنوات.

وقال أيضا إنه لا ينبغي لكوريا الجنوبية أن تعتمد فقط على نتائج الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لكنها يجب أن تركز في نفس الوقت على تطوير العلاقات بين الكوريتين.





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