استمرار الحملات الانتخابية في آخر يوم قبل الانتخابات

مع تبقي يوم واحد فقط على إجراء الانتخابات المحلية المقرر لها الغد 13 يونيو، يواصل المرشحون وقادة الأحزاب السياسية حملاتهم الانتخابية عبر جولات في المناطق الرئيسية في البلاد، اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق ستدعو رئيسة الحزب الديموقراطي الحاكم "تشو مي إيه" الناخبين إلى تقديم الدعم لمرشحي الحزب في جولة تشمل كلا من "بوسان" و"أولسان" و"ديغو" و"ديجون"، وتنتهي في سيول بحملة انتخابية لمرشح الحزب لمنصب عمدة سيول "باك وان سون".

كما سيعقد زعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "كيم سونغ تيه" مؤتمرا صحفيا حول القضايا الراهنة، بينما يخطط رئيس الحزب "هونغ جون بيو" لحملات انتخابية في مقاطعة "كيونغ كي" ومنطقة العاصمة سيول، بعد عقد اجتماع مع مسؤولي الحزب مساء اليوم. وسيغطي "باك جو سون" و"يو سونغ مين" رئيسا حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير كلا من "كوانغ جو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ". وسيواصل حزب "الديمقراطية والسلام" تركيز حملاته في "كوانغ جو" ومقاطعة "جولا"، بينما سيسعى حزب "العدالة" لجذب الناخبين في منطقة العاصمة ومنطقة "تشانغ وان" في مقاطعة "كيونغ سانغ".



[Photo : KBS News]