الرئيس مون يأمل في نجاح القمة بين ترامب وكيم

أعرب الرئيس مون جيه إين عن أمنياته بنجاح القمة التاريخية التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافوره.

وقال مون في اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب الرئاسة اليوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تساعد القمة على تحقيق نزع السلاح النووي الكامل وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وبداية حقبة جديدة للكوريتين والولايات المتحدة.

وقال الرئيس إنه لم ينم جيدًا ليلة أمس، حيث إن عيون الكوريين الجنوبيين مركزة على سنغافوره على أمل في نجاح القمة.

وشاهد الرئيس والوزراء البث المباشر للاجتماع الأول التاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مما أدى إلى تأخير اجتماع مجلس الوزراء لمدة 12 دقيقة.

وسوف يصدر الرئيس بيانًا عبر المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" بعد إعلان نتائج القمة، وذلك في حوالي الساعة السادسة مساءً بتوقيت سيول.

ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمرًا صحفيًّا في الساعة الرابعة بعد الظهر لإعلان نتائج لقائه مع كيم.



[Photo : KBS News]