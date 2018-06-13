مأدبة غداء القمة تشمل مزيجا من المأكولات الشرقية والغربية

أكتب :

2018-06-12 16:31:24

تحديث :

2018-06-12 16:31:24

مأدبة غداء القمة تشمل مزيجا من المأكولات الشرقية والغربية

اشتملت قائمة الأطعمة التي تضمنتها مأدبة غداء القمة التي عقدت اليوم في سنغافوره بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على مزيج من المأكولات الأمريكية والكورية والسنغافورية.
ووفقا لمصادر في البيت الأبيض، تم تقديم تشكيله من الجمبري مع سلطة الأفوكادو، ومانجو "كيرابو" الأخضر بنكهة جنوب شرق آسيوية، مع أخطبوط طازج وخيار محشو.
أما الأطباق الرئيسية فقد اشتملت على أطباق لحم البقر على الطريقة الغربية، وطبق لحم الخنزير المقرمش على الطريقة الصينية، وأرز مقلي "يانغ تشو" المشهور في سنغافوره، وسمك القدّ الكوري بصلصة الصويا، وطبق "ديغو جوريم".
كما تم تقديم حلوى "غارتاش" الشوكولاتة الداكنة، وآيس كريم الفانيلا، ومعجنات محشوة بالكريمة.
ورغم أن ترامب قال خلال حملته الانتخابية للرئاسة إنه يمكن أن يأكل هامبورغر مع كيم في أثناء مناقشة القضية النووية الكورية الشمالية، إلا أن الطبق لم يكن مدرجًا في قائمة الغداء اليوم الثلاثاء.

[Photo : YONHAP News]

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