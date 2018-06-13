الصين ترحب بانعقاد القمة بين الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الشمالية

أعربت الحكومة الصينية عن دعمها للقمة التاريخية التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بكين، إنه بعدما استمرت المواجهة والعداء بين الجانبين لأكثر من نصف قرن، فقد بدأ قائدا البلدين، من خلال الجلوس على طاولة المحادثات، فصلا جديدا في التاريخ.

وأضاف "وانغ" أن الصين تأمل في أن يبني قائدا البلدين الثقة، وأن يزيلا العقبات للتوصل إلى توافق أساسي حول تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء آلية للسلام.

وأكد أن القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية هى مسألة أمنية، وقال إنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة وكوريا الشمالية الجلوس معا لإيجاد طريقة لحل المشكلات القائمة بينهما.

وأضاف "وانغ" أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في الدور الفريد والمهم الذي لعبته بكين في هذه العملية، مؤكدا أن هذا الدور سوف يستمر.



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