واشنطن تطلع كوريا الجنوبية واليابان على نتائج القمة

أطلع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" نظيريه في كوريا الجنوبية واليابان على نتائج القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال "بومبيو" في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا"، ووزير خارجية اليابان "تارو كونو" عبر الهاتف لتقديم "تقرير موجز" حول القمة التي عقدت في سنغافوره في وقت سابق من اليوم.

كما نشر "بومبيو" صورة تظهره وهو يجري محادثات هاتفية مع نظيريه في سيول وطوكيو.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أيضا أن الوزيرة "كانغ" تحدثت مع "بومبيو" عبر الهاتف بعد القمة.

ومن المقرر أن يزور "بومبيو" كوريا الجنوبية يومي الغد الأربعاء وبعد الغد الخميس ليشرح بالتفصيل نتائج القمة ويناقش التنسيق بين سيول وواشنطن من أجل نزع السلاح النووي الكامل، وبناء نظام السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.





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