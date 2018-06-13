ترامب يتعهد بوقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مطوّل عقده الرئيس الأمريكي عقب لقائه مع الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" فى جزيرة "سينتوسا" في سنغافوره، حيث أضاف أنه كان من غير المناسب واستفزازيا أيضا أن تقوم الولايات المتحدة بـ"تنفيذ ألعاب حرب" بينما تتفاوض مع كوريا الشمالية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة هي التي تغطي معظم تكاليف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وأنه يمكن توفير المال إذا تم وقف تلك التدريبات. كما قال ترامب إنه يريد في نهاية المطاف أن يسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك تقليص أو سحب فوري للقوات الأمريكية، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل مع مثل هذه القضايا في المفاوضات المستقبلية.

وأكد ترامب أنه لم يتم مناقشة مسألة سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية خلال مباحثاته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، لكنه قال في الوقت نفسه أنه سيتم وقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، ووصفها بأنها "استفزازية ومكلفة".

وخلال المؤتمر الصحفي قال ترامب أيضا إن الإعلان رسميا عن إنهاء الحرب الكورية سيتم قريبا. ونقل عن كيم تعهده بتدمير أكبر موقع للتجارب الصاروخية في كوريا الشمالية في سياق عملية نزع السلاح النووي الكامل، مؤكدا على أنه سيتم إرسال مجموعة من الخبراء للتحقق من نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. ووصف ترامب محادثته مع كيم جونغ أون بأنها كانت "صادقة ومباشرة ومثمرة" ، وقال إنه سيزور بيونغ يانغ في الوقت المناسب.





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