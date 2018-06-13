الرئيس مون جيه إين يهنئ واشنطن وبيونغ يانغ على نجاح القمة

قدّم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" تهنئته للولايات المتحدة وكوريا الشمالية بنجاح القمة بينهما اليوم.

وفي رسالة قرأها المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم"، قال "مون" إنه سعيد بتقديم تهنئته وترحيبه بنجاح القمة، معربا عن إشادته بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لشجاعتهما وتصميمهما على تنفيذ تغييرات جديدة بشأن الوضع الراهن.

وقال "مون" إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سنغافوره ستكون علامة بارزة على مستوى تاريخ العالم في طريق تفكيك آخر بقايا الحرب الباردة. كما أكد على أن الاتفاقات التي توصلت إليها القمة سترسم مسارًا جديدًا، يترك وراءه زمن الحرب والصراع المظلم.

وقال الرئيس الكوري أيضا إن فصلا جديدا من السلام والتعاون ستبدأ كتابته في التاريخ، وستكون كوريا الشمالية برفقة كوريا الجنوبية على هذا الطريق. وشدد الرئيس على أن سيول لن تدخر جهدا في سبيل التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والمجتمع الدولي للمساعدة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة التاريخية بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" اليوم. وتعهد أيضا بالالتزام بإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وفتح حقبة جديدة من التعايش والازدهار المشترك.



[Photo : KBS News]