بدء التصويت للانتخابات المحلية

أكتب :

2018-06-13 08:08:21

تحديث :

2018-06-13 08:09:59

بدء التصويت للانتخابات المحلية

بدأ التصويت للانتخابات المحلية فى الساعة السادسة من صباح يوم الاربعاء فى 14 الف و 134 مركز اقتراع فى جميع انحاء البلاد.
ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء ، بعدها سيتم فرز الأصوات في 254 مركز عد.

من المتوقع اعلان النتائج الاولية للانتخابات فى الساعة 10:30 مساء. الأربعاء.

بعد ارتفاع كبير في عدد الناخبين خلال فترة التصويت المبكرة التي استغرقت يومين والتي بلغت 20٪ إلى 14٪ ، تزداد التكهنات حول ما إذا كانت نسبة إقبال الناخبين الإجمالية ستتجاوز 60٪.

وسيتم انتخاب ما مجموعه أربعة آلاف - 16 شخصا في المكتب.

[Photo : KBS News]

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