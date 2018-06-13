بدء التصويت للانتخابات المحلية

بدأ التصويت للانتخابات المحلية فى الساعة السادسة من صباح يوم الاربعاء فى 14 الف و 134 مركز اقتراع فى جميع انحاء البلاد.

ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء ، بعدها سيتم فرز الأصوات في 254 مركز عد.



من المتوقع اعلان النتائج الاولية للانتخابات فى الساعة 10:30 مساء. الأربعاء.



بعد ارتفاع كبير في عدد الناخبين خلال فترة التصويت المبكرة التي استغرقت يومين والتي بلغت 20٪ إلى 14٪ ، تزداد التكهنات حول ما إذا كانت نسبة إقبال الناخبين الإجمالية ستتجاوز 60٪.



وسيتم انتخاب ما مجموعه أربعة آلاف - 16 شخصا في المكتب.

[Photo : KBS News]