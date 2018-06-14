الرئيس يصف قمة سنغافوره بأنها أساس للسلام العالمي

أكتب :

2018-06-13 16:10:43

تحديث :

2018-06-13 16:10:43

الرئيس يصف قمة سنغافوره بأنها أساس للسلام العالمي

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء، حيث تبادلا وجهات النظر حول نتائج القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم أوي كيوم" في موجز صحفي مكتوب، إن "مون" و"ترامب" تحدثا عبر الهاتف لمدة 20 دقيقة، بدءا من الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء أمس، وذلك في أعقاب الاجتماع التاريخي بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وخلال المحادثة الهاتفية، قال "مون" إن "ترامب" حقق نجاحًا كبيرًا في القمة التي ستضع أساسا للسلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، بل في العالم بأسره.
وردَّ "ترامب" قائلا إن الزعيم الكوري الشمالي أثبت أنه شريك عظيم في الحوار، وأن اجتماعهما حقق أكثر من أي مفاوضات سابقة بين المسؤولين على مستوى العمل.

[Photo : YONHAP News]

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