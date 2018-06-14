وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبرز نتائج القمة مع الولايات المتحدة

أكتب :

2018-06-13 16:11:20

تحديث :

2018-06-13 16:11:20

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبرز نتائج القمة مع الولايات المتحدة

أبرزت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ما قاله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أنه عازم على وقف جميع المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، في إطار تغطيتها لقمة الثلاثاء التاريخية بين كيم وترامب التي عقدت في سنغافوره.
وأضاف التقرير أن كيم دعا الولايات المتحدة إلى وقف أنشطتها العسكرية المعادية التي تستفز بيونغ يانغ، وأعرب ترامب من جانبه عن تفهمه لهذا القلق.
وأشار التقرير إلى أن ترامب أعرب عن عزمه تقديم ضمانات أمنية ورفع العقوبات عن بيونغ يانغ، بالتوازي مع استمرار التحسن في العلاقات بين الجانبين، بينما رد كيم على ذلك بالقول إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات حقيقية لبناء الثقة، فسوف تستمر كوريا الشمالية في اتخاذ إجراءات إضافية لإثبات حسن النية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن الجانبين اتفقا في الرأي على أهمية الإجراءات المتزامنة التي يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة، من أجل تحقيق السلام ونزع السلاح النووي.

[Photo : YONHAP News]

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