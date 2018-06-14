ترامب يؤكد عدم مناقشة إزالة المظلة النووية في قمة سنغافوره

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه لم يتم مناقشة مسألة إزالة المظلة النووية الأمريكية عن كوريا الجنوبية، خلال محادثاته مع "كيم جونغ أون" في سنغافوره.

وأدلى "ترامب" بهذا التصريح أمس الثلاثاء في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية، بعد ساعات من قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي، حيث أوضح أيضا أن النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يعني إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، لكن المظلة النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة فوق كوريا الجنوبية لم تتم مناقشتها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك حديث عن سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، قال ترامب إن هذا الموضوع لم يُطرح أيضا في القمة.

وقال إن كيم سوف يقوم بنزع السلاح النووي بالكامل، وسوف يبدأ ذلك بسرعة كبيرة، حيث ستعلن كوريا الشمالية عن تفكيك مواقع صواريخ أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعرب ترامب عن وجهة نظر متفائلة بشأن نوايا كيم، وقال إنه يريد بالفعل القيام بشيء جيد لبلاده.

[Photo : KBS News]