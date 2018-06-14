طائرة نقل الوفد الشمالي تصل إلى بكين قادمة من سنغافوره بعد القمة

أكتب :

2018-06-13 16:12:51

تحديث :

2018-06-13 16:12:51

طائرة نقل الوفد الشمالي تصل إلى بكين قادمة من سنغافوره بعد القمة

عادت إلى بكين إحدى الطائرتين الخاصتين اللتين قدمتهما الصين لكوريا الشمالية، قبيل انعقاد القمة مع الولايات المتحدة في سنغافوره.
ووفقًا لموقع "فلايت رادار-24"، فقد هبطت الطائرة في بكين في الساعة 5:29 من صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح الموقع أن الطائرة، التي تخصصها الحكومة الصينية لنقل مسؤوليها رفيعي المستوى، كانت ستتوجه إلى بيونغ يانغ، لكنها عادت إلى بكين بدلًا من ذلك.
ومن غير المعروف ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على متن تلك الطائرة، حيث إن هناك تكهنات بأن كبار مساعدي كيم ربما يزورون الصين لشرح نتائج القمة.
وقد وصلت إلى بيونغ يانغ اليوم الأربعاء الطائرة الصينية الأخرى التي نقلت كيم إلى سنغافوره، بعد تغيير رقم الرحلة خلال طيرانها.

[Photo : YONHAP News]

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