وسائل الإعلام الشمالية تؤكد على إقامة علاقات جديدة مع واشنطن

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في القمة التي جمعت بينهما أمس في سنغافوره.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من الاجتماع التاريخي، وهو ما يعتبر أمرا غير عادي بالنسبة لوسائل الإعلام في الشمال.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الجانبين أصدرا بيانًا مشتركًا مكونا من 4 نقاط بعد انتهاء المحادثات، كما أجريا مناقشات صريحة حول العلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك حول إقامة نظام دائم للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أنه تم التأكيد على الضمانات الأمنية، والتزام كيم جونغ أون بالإخلاء الكامل لشبه الجزيرة النووية من الأسلحة النووية.

كما أشار التقرير إلى اتفاق الجانبين على أن العلاقات الثنائية سوف تجلب السلام والازدهار إلى العالم.

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