53.2 % نسبة التصويت في الانتخابات المحلية حتى الساعة الرابعة

صرحت لجنة مراقبة الانتخابات بأن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية السابعة، بلغت 53.2% حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وقد بدأت عملية التصويت في 14 ألفا و134 مركزا في مختلف أرجاء البلاد في الساعة السادسة صباحا وشارك 20 مليونا و93 ألفا و379 في الانتخابات حتى الساعة الثانية من بين إجمالي عدد الناخبين البالغ 42 مليونا و907 آلاف و715.

وتزيد نسبة التصويت حتى الآن بـ4.3% مقارنة مع مستواها في نفس الوقت في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 4 من شهر يونيو من عام 2014.

وكانت نسبة التصويت المسبق قد بلغت 20.14 % في هذه الانتخابات لتحتل المركز الثاني من حيث ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات الشاملة.

وقالت اللجنة إنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة التصويت النهائية 60%.

وكانت النسبة في الانتخابات المحلية التي جرت قبل 4 أعوام قد بلغت 56.8%.





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